La Russia userà le armi nucleari per difendere sé stessa e la Bielorussia Putin rivede la dottrina sulla deterrenza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 - La minaccia di Vladimirha risuonato alla riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicato alle proposte per un aggiornamento dellanucleare: lasi riserva il diritto di impiegarenon solo per rispondere ad una aggressione contro se, ma anche contro l'alleata Bielo. "Condizioni per l’uso dellesono stabilite” Inoltre "si propone che l'aggressione allada parte di qualsiasi Stato non nucleare, ma con la partecipazione o il sostegno di uno Stato nucleare, sia considerata come un attacco congiunto alla Federazione Russa'', sono state le parole del presidente russo. Lo zar ha sottolineando che "le condizioni per il passaggio dellaall'uso disono chiaramente stabilite''.