‘La nave dei bambini’ | sottoscritto protocollo d’intesa per la promozione di azioni volte a proteggere i minori

FIRMAOPERATIVO PER LADI MISURE DI PROTEZIONE DEISTRANIERI NON ACCOMPAGNATI Stamane presso il Palazzo di Governo è statounper ladistranieri non accompagnati nella provincia di Salerno. All'iniziativa hanno partecipato, insieme al Prefetto Francesco Esposito, il Sindaco della città di Salerno, Vincenzo Napoli, accompagnato dall'Assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Maurizio Avallone, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Patrizia Imperato, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Campania e i rappresentanti di Questura, ANCI Campania e della Cooperativa Sociale La Tavola Rotonda.