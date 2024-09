Jessica Morlacchi smonta la coppia Helena-Lorenzo | cosa faranno dopo il GF

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Come spesso accade nel corso del Grande Fratello, anche nella diciottesima edizione l’amore è diventato ben presto uno dei temi portanti. Sebbene ancora non si possa parlare di sentimenti, è ormai chiaro agli occhi dei telespettatori che tra alcuni dei concorrenti sia già nata un’attrazione fatale. Come analizzato durante la terza puntata del reality show, una gioco di seduzioni e gelosia ha avuto come protagonisti Javier, Shaila,ed. Per quanto indeciso tra l’interesse per la bella ex velina di Striscia la Notizia e quello per la travolgente ex naufraga, Spolverato ha ceduto alla fine al fascino di quest’ultima. La modella di origine brasiliana e il milanese si sono lasciati andare ad un attimo di pura passione che ha lasciato a bocca aperta gli inquilini della casa.