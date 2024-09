Grande Fratelli più duro | Shaila Gatta grosso imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gli hanno svaligiato la pasticceria, ma Blanco è riuscito comunque a sdrammatizzare l'accaduto con ironia: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”. Questo è stato infatti il suo commento in un post pubblicato sulle sue pagine social in cui ha mostrato il furto con spaccata. Il nome della pasticceria della famiglia di Blanco ricalca uno dei suoi brani più celebri, “L'isola delle rose”. Luca Calvani ad Alfonso Signorini ha raccontato di quando ha confessato a sua mamma di essere bisessuale. Aveva 19 anni, quindi era il 1993. “Io e mia mamma ci siamo parlati, è avvenuto quando avevo 19 anni. E la sua prima reazione è stata scioccata e sconvolta, ma è durata quaranta minuti al massimo. Poi è venuta in camera da me e ha voluto sapere tutto, ha voluto conoscere questo ragazzo con il quale ha poi continuato a scriversi e vedersi anche mentre io ero in America.