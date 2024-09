Fregene lavori in corso per l’installazione della fibra ottica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fiumicino, 25 settembre 2024 – Sono ripartiti iper la posa, interrotti durante la stagione estiva per evitare disagi ai residenti e ai turisti. I, eseguiti da Telecom Italia, garantiranno un potenziamentoconnessione ad alta velocità in diverse areecittà, migliorando la qualitàrete internet per cittadini, imprese e servizi pubblici. Il Comune di Fiumicino pur non avendo responsabilità diretta nella gestione delle opere, sta monitorando l’avanzamento del progetto. Il cantiere è ripreso lunedì 16 settembre nella zona nord di, con interventi già completati in Via Portazzurro, Via Cervia e Via Resina. Da lunedì 23 settembre, isi sono spostati nell’area intorno all’ufficio postale su Viale Nettuno, interessando Via Porto Recanati e Via Viserba.