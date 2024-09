Eleonora Brunacci Di Vaio corsa in ospedale | ecco cosa ha avuto

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono state ore di paura perDi, nonché la moglie del celebre modello Mariano Di. La donna, infatti, sarebbe stata ricoverata d’urgenza e sottoposta a immediata operazione. A far scattare la preoccupazione dei fan sarebbe stato suo marito per il messaggio condiviso sui social.come sta adesso.Diha vissuto giorni complicati a seguito di un improvviso e urgente ricovero ospedaliero, che si è reso necessario a seguito del malore che l’ha colpita. A far preoccupare sarebbero stati i post condivisi sui social da parte del marito Mariano Di, che avrebbe chiesto ai fan di pregare per sua moglie.hae come sta adesso.Die lain, foto Instagram – VelvetGossipMariano Diedsono una coppia molto affiatata.