Confessione choc a scuola | Mio padre mi tocca Abusi sulla figlia minore genitore sotto inchiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ha raccontato l’inconfessabile in classe, davanti a compagni e insegnante. Dalle parole di una ragazzina di tredici anni sono emersi racconti che – qualora dovessero essere confermati in sede giudiziaria – farebbero emergere un quadro agghiacciante. La giovane ha infatti riferito che il, in più di un’occasione, le avrebbe riservato attenzioni ‘particolari’, palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime e lasciandosi andare a commenti e apprezzamenti inopportuni sul suo aspetto fisico. Ma non è tutto. Alla richiesta di smetterla da parte dellain lacrime, ilavrebbe risposto "Tu sei mia, faccio quello che voglio", proseguendo con le sue azioni. Il racconto della tredicenne davanti alla classe è finito ben presto all’attenzione del dirigente scolastico e, su sua segnalazione, degli inquirenti.