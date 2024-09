Cittadinanza | Mirabelli ex Consulta ' il rischio di inammissibilità c' è' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Il nostro sistema prevede referendum abrogativi, il problema che si pone se il quesito è 'a ritaglio', cioè elimina alcune parti e parole, è che a volte non si abroga una norma ma se ne introduce una nuova. In tal caso ci troveremmo di fronte ad un referendum propositivo che non è ammissibile. Se cambiando le parole tolgo da un 'NON DEVE' il 'NON' modifico la norma. Con il 'ritaglio' in realtà si potrebbe introdurre infatti una nuova disposizione che renderebbe il referendum non ammissibile". Ne parla con l'Adnkronos il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare, scorrendo il testo del Referendum sulla cittadinanza (che intende ridurre a 5 anni di residenza legale il termine per la concessione della cittadinanza italiana).