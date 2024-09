Borse le tensioni in Libano e Cina fermano i mercati europei | Milano apre in calo a -04%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Leeuropee aprono in ribasso, appesantite dalle crescentigeopolitiche su diversi fronti, tutto questo nonostante Wall Street continui a raggiungere nuovi massimi e labeneficia degli stimoli economici recentemente annunciati.vede il Ftse Mib in flessione dello 0,39%, Parigi cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,7%, Amsterdam lo 0,37% e Madrid lo 0,5%. Amale le banche A Piazza Affari si registrano ribassi per le banche, come Mps (-1,22% a 4,94 euro), Bper Banca (-1,28% a 4,85 euro), Nexi (-1,22% a 6,15 euro) e Unicredit (-0,48% a 37,08 euro), ancora alle prese con l’acquisizione di Commerzbank e le critiche del governo tedesco. Male anche Banca Generali (-0,45% a 40 euro) che ha ricevuto adesioni all’Opa pari al 69% del capitale di Intermonte, che rimane stabile a 2,98 euro. Infine, tra i titoli del settore oil, Eni arretra dello 0,14% a 14,14 euro.