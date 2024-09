Basket femminile | Sassari travolge il PAS Giannina nel ritorno e va ai gironi di EuroCup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Banco di Sardegnaentra ufficialmente nella fase adi2024-2025. La Dinamo allenata da Antonello Restivo, in tutti i sensi, le greche del PAS(in greco Ioannina) con il punteggio di 95-50 nella gara didella qualificazione, dopo che all’andata aveva già vinto per 63-80.entrerà ora nel girone I, composto da TTT-Riga (Lettonia), Kangoeroes Mechelen (Belgio) e MB Zaglebie Sosnowiec (Polonia). Il primo quarto comincia a ritmi deicsamente alti: con Taylor e Diallo da una parte e Xanthopoulou e Sarigiannidou dall’altra il punteggio, dopo poco più di due minuti, è già di 9-5. A sorridere, però, è solo la Dinamo, che fa valere tantissima qualità cestistica in più e, con l’apporto anche di Gonzales, se ne va in tranquillità fino al 28-10 dopo 10?.