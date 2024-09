Vaccino antinfluenzale fai da te approvato in Usa | come funziona chi può farlo e dove si compra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Ilcontro l'influenza stagionale diventa “fai da te” negli Stati Uniti, potrà infatti essere auto-somministrato o somministrato da un maggiorenne (over 18) semplicemente con uno spruzzo nelle narici. La Food and Drug Administration (Fda) americana ha dato il via libera all’auto-somministrazione da parte dello stesso paziente. Ed è questa la novità assoluta, dal momento che ilin formulazione spray è disponibile da circa un ventennio, ma finorava essere somministrato da un operatore sanitario o in contesto sanitario (es. in farmacia).FluMist, di MedImmune, è una virus attenuatoper la prevenzione dell'influenza da virus influenzali A e B nelle persone di età compresa fra 2 e 49 anni, spiega la Food and Drug Administration statunitense.