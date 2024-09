Unifi Chairs personalità di chiara fama in cattedra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – È stato Guido W. Imbens, premio Nobel per l'Economia 2021 per i contributi alle metodologie per l’analisi delle relazioni causali, ad aprire oggi nell’Aula Magna dell’Ateneo “”, una serie di incontri e seminari con studiosi di eccellenza. Il ciclo – che testimonia le intense relazioni scientifiche dell’Università di Firenze – è organizzato per celebrare i cento anni di, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. L'incontro è stato aperto dalla rettrice Alessandra Petrucci. Hanno partecipato Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale; Carla Rampichini, direttrice del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA); Fabrizia Mealli, docente DiSIA e dell’European University Institute; Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione CR Firenze.