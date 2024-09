Treni locali summit sulle criticità Il sindaco invita anche i pendolari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Ci sarannoi rappresentanti deiall’incontro del 9 ottobre in Regione. L’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ha accolto il suggerimento arrivato daldi Figline e Incisa Valerio Pianigiani: oltre ai primi cittadini dei Comuni del Valdarno fiorentino e aretino e ai vertici di Rfi etalia per fare il punto su servizi e disagi della tratta Aretina, hato al tavoloil ComitatoValdarno Direttissima. In videoconferenza, proseguirà così quanto avviato nell’ultima riunione dello scorso 16 aprile, quando furono presentate da Rfi delle possibili soluzioni alledi alcuniutilizzati daidel Valdarno e di Arezzo.