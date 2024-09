Sorrentino esalta il potenziale di Caprile | Può diventare il futuro portiere della Nazionale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024) L’exsottolinea l’importanza di vincere trofei per il Napoli e analizza il turnover in vistaCoppa Italia. In un’intervista esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’exStefanoha parlato del giovane talento Elia, preannunciando un possibileda protagonista tra i pali. Secondo, la crescita di, già affermato a livello giovanile e ora in ascesa nel panorama calcistico italiano, lo posiziona come uno dei potenziali successori di Meret. “è unforte, intelligente e con grande personalità,” ha affermato. “Ho avuto il privilegio di vederlo crescere e spero di avergli trasmesso la passione per questo sport. È un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienze importanti, sia in Inghilterra che nelle serie italiane.