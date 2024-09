Sgarbi le accuse per il quadro comprato all’asta La decisione del giudice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo che il critico d’arte era stato al centro di pesantie attacchi mediatici, ilper l’udienza preliminare (gup) di Roma ha disposto il non luogo a procedere per Vittorioe la sua compagna, Sabrina Colle. La vicenda riguardava un presunto caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. LeIl procedimento riguardava presunti debiti con l’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. I pubblici ministeri avevano chiesto il rinvio a giudizio per, contestando l’acquisto di un dipinto avvenuto nel 2020 durante un’asta, dove la compagna, Sabrina Colle, risultava come acquirente. L’accusa sosteneva che l’intenzione fosse quella di proteggere l’opera da eventuali interventi del Fisco.