Salernitana-Udinese Martusciello | Teniamo alla Coppa Italia ai miei chiedo di dare il massimo

(Di martedì 24 settembre 2024) Lasi prepara a tornare in campo dopo il pareggio ottenuto contro la Reggiana. Il prossimo avversario del cavalluccio è l’, nella sfida valida per i sedicesimi di. I granata scenderanno in campo al Bluenergy Stadium di Udine, con il fischio di inizio in programma alle 18:30. I vincitori affronteranno l’Inter a dicembre, negli ottavi di finale in scena a San Siro. “Palcoscenico importante, gara stimolante, avversario tosto ma anche rinnovata convinzione delle nostre potenzialità. Sono queste le basi che ci accompagnanopartita di domani”. Inizia così il commento del tecnico Giovannivigilia del match: “Contro la Reggiana non abbiamo subito gol per la prima volta, un fatto positivo che dà fiducia a tutti ed è merito ovviamente di ogni reparto. Abbiamo anche creato tanto, purtroppo non concretizzando.