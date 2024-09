Roma sgomberato l’ex ‘hotel Cinecittà’ Era occupato abusivamente da 165 persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Con un blitz questa mattina, è stato sgomberata la struttura nota come ‘ex hotel, in via Giulioli a. L’operazione, condotta da polizia di Stato, carabinieri e polizia locale diCapitale, si sono svolte senza particolari problemi. Da un censimento effettuato l’11 settembre dalle forze dell’ordine, è emerso che l’edificio erada 165– 69 uomini, 69 donne e 27 minori – provenienti perlopiù dal Sud America, dalla Spagna, dall’Italia, dall’Egitto, dal Bangladesh e dalla Polonia. A giugno,hotel è salito alla ribalta della cronaca per un accoltellamento avvenuto tra le sue mura.