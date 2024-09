Record storico di immatricolazioni all’Università di Pavia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) L’anno accademico che sta per iniziare con le iscrizioni ancora aperte vede l’Università ditoccare, tra lauree triennali e magistrali, un numero mai raggiunto di matricole. Con i suoi 5.857 neoiscritti al 20 settembre, l’Ateneo ottiene unassoluto, proseguendo un trend di crescita incrementando ulteriormente rispetto ai numeri dell’anno passato in cui si era verificato il numero più alto di iscritti. I dati non sono ancora definitivi parlano di un incremento del 45 per cento rispetto al 2020 e addirittura dell’88 per cento rispetto al 2019, anno precedente allo scoppio della pandemia (3.115 iscritti). Nel dettaglio per l’anno accademico 2024-2025, a oggi, 4.451 sono gli iscritti alle lauree triennali e a ciclo unico e 1.406 gli iscritti alle lauree magistrali.