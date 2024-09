Pistoia | cosa cambia e cosa resta Nuova rotatoria al Melani Via D’Acquisto piano saltato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Ancora novità per la viabilità cittadina. Da quest’oggi, infatti, inizia l’intervento per la realizzazione di unatra via Donatori del Sangue e via dello Stadio (davanti all’ingresso principale del “”) per andare a migliorare la sicurezza stradale dell’incrocio, in una zona già interessata da una corposa rivoluzione (leggasi maxi-all’iniziodi viale Matteotti). Un investimento di 130mila euro che porterà a dare anche continuità alla pista ciclabile di via dello Stadio con quella in via del Villone. “Con l’avvio dei lavori – evidenzia l’assessore Alessio Bartolomei – l’amministrazione conferma l’impegno per la sicurezza stradale.