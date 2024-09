Maxi bidone della spazzatura appare in centro a Roma | ecco chi lo ha messo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 24 settembre 2024) A Largo dei Lombardi aldiè sito unazzurro con su scritto “acqua”, vicino ad altri due cassonetti di dimensioni normali. Tuttavia, le loro funzioni sono ben differenti. Infatti, il gigante è statoper uno scopo ben preciso. Perché è statounazzurro a? Ilinstallato a Largo dei Lombardi aè statoper dare gratuitamente l’acqua ai cittadini. Infatti, esso ne contiene oltre 6000 litri, circa il consumo settimanale di una famiglia di 4 persone in Italia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul tema dello spreco idrico equantità d’acqua consumata. Chi hailgigante a? L’iniziativa è stata realizzata per opera di Finish in occasione dell’edizione 2024 del suo progetto “Acqua nelle nostre mani”.