Mario Rui fa causa al Napoli

(Di martedì 24 settembre 2024)Rui faalMotivi e scenari, cosa sta succedendo Nuova svolta nel rapporto sempre più incrinato traRui e il. Il terzino portoghese, fuori rosa dall’inizio di questa stagione, ha diffidato il suo club e chiesto di essere reintegrato in squadra. Per questo motivo, Rui ha interpellato tramite Pec l’AIC, l’associazione italiana calciatori, come riporta Calcio24. Il giocatore da tempo ormai non si allena più con il resto del gruppo agli ordini di Antonio Conte, svolge sedute solitarie nelle strutture di Castelvolturno e arriva al centro sportivo ad orari diversi rispetto ai suoi compagni. Attraverso questa mossa chiede dunque di essere di nuovo equiparato nel trattamento a tutti gli altri appartenenti alla rosa.