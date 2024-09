Luna Rossa brilla nonostante due penalità nella prima regata di semifinale della Youth America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024)una doppiaarchivia un ottimo secondo postoinaugurale delle semifinali diCup 2024. A Barcellona gli AC40 hanno potuto gareggiare finalmente in condizioni meteo ottimali, con mare piatto ed un vento sui 12-13 nodi, mantenendo più facilmente il volo senza cadere dai foil. Il team Prada Pirelli, protagonista di una splendida fase a gironi con al timone i talenti Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, ha confermato un potenziale notevole anchedi flotta odierna trovando una bella partenza e sfoderando una grande rimonta fino alla piazza d’onore dopo aver collezionato due(una per non aver dato precedenza ad Artemis in un incrocio e la seconda per non aver scontato in tempo lasanzione).