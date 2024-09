Lady Gaga LG 6 5 nuovi indizi sul misterioso progetto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) In un momento decisamente florido per la sua carriera,tiene alta l’attenzione dei fan non solo grazie ai suoi progetti in corso, ma anche per via di unssimo lavoro che la cantante sta piano piano anticipando sui social. Piccoliapprezzatissimi dai fan che sono in attesa di capire meglio cosa si nasconde dietro a LG 6.5.glisu “LG 6.5” Prima l’esibizione durante l’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, poi l’arrivo al Festival di Venezia per presentare il suo ultimo lavoro come attrice accanto a Joaquin Phoenix:continua a farsi puntare addosso i riflettori e lo fa decisamente bene.