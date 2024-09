La Lega attacca | Finale Champions tolta a Milano per colpa del sindaco Sala

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “È ufficiale purtroppo:non ospiterà ladiLeague nel 2027. Ile l’intera città hanno preso l’ennesimo schiaffo in faccia, con ripercussioni economiche e di immagine pesanti per“. Così in una nota il segretario provinciale della, Samuele Piscina e l’europarlamentare Silvia Sardone. “Stiamo parlando di milioni di indotto economico, entrate pubbliche e private mandate in fumo dall’incompetenza di un– proseguono – incapace di prendere una decisione sullo stadio, creando incertezza e mancanza di credibilità internazionale. Siamo al punto più basso per la storia dicon un danno d’immagine ed economico senza precedenti. Più volte abbiamo chiesto aldi farsi da parte sul tema stadio e questi sono i risultati della sua negligenza“.