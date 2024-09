La guerra Conte-Grillo indebolirà i 5 Stelle E a Bruxelles… Parla Ignazi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) L’unica certezza è che il Movimento 5, da questa Costituente, ne uscirà “con le ossa rotte”. Per il momento è stato stabilito che si voterà su nome e garante. La frizione tra il fondatore Beppee il leader politico, Giuseppeappare al momento insanabile. Si scontrano “due visioni molto differenti. In questo modo però, ne uscirà un Movimento profondamente indebolito”. A dirlo a Formiche.net è il politologo, già docente dell’università di Bologna, Pierorivendica l’autenticità della sua linea per il Movimento, mentreha una posizione piuttosto differente. Quale prevarrà?ha ancora in mente il Movimento delle origini, un po’ rivoluzionario e tendenzialmente autonomo. Mentre la visione diè più orientato all’aspetto “gestionale” e mira all’alleanza con il Pd per realizzare il campo largo. Non saprei dire quale prevarrà.