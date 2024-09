La discarica vista mare Ex Torino la storia infinita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Unasenza fine èl’estrema sintesi della cronidi un pezzo di litorale degradato. L’odissea del tratto di litorale di fronte all’ex Coloniacomincia alla fine degli anni ’70 quando l’erosione colpisce duramente l’area in fondo a viale Mattei. Per feri marosi, nasce una, autorizzata dal Comune di Massa, che ingoia di tutto: dai pezzi in cemento del vecchio pontile, con ferri arrugginiti, a vecchie lapidi provenienti dal cimitero e scarti di carrozzerie, plastiche e inerti. Poi, tutto viene ricoperto. Negli anni, parte di quel tratto infausto è stato bonificato e restituito alla collettività. "Portammo via ventidue camionate di rifiuti, tra eternit, gomme, rottami, ferri, resti dell’edilizia. Addirittura c’erano pezzi in cemento del vecchio pontile e vecchie lapidi provenienti dal cimitero.