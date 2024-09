Il sol dell’avvenire | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 24 settembre 2024) Il sol: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, martedì 24 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il soldel 2023 diretto da Nanni Moretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Giovanni è un regista impegnato nella realizzazione del suo nuovo. Sua moglie Paola, produttrice, è sofferente per la relazione con il marito ed è alle prese per la prima volta con la produzione di unche non è di Giovanni. La loro storia personale si intreccia con le scene delche Giovanni sta girando: la trama è incentrata sulla reazione di una sezione locale del Partito Comunista Italiano alla rivoluzione ungherese del 1956.