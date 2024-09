Il podcast ‘il Resto di Bologna’ | il Bolognino e la storia delle monete

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna, 24 settembre 2024 – In principio, fu il. Poi arrivarono – ma solo dopo secoli – gli scudi, la lira e, infine, l’euro. Laè, necessariamente, unaglobale e unalocale allo stesso tempo. E fino a quando l’Italia, nel corso del XIX secolo, non diventò uno Stato unitario, ogni Comune, Stato, Ducato e comunque forma politico-istituzionale compiuta, ebbe una propria moneta di riferimento. A Bologna la data cruciale in tal senso fu il 1191, quando l’imperatore Enrico VI concesse al Comune il diritto di battere moneta. Nacque così il, che rimase predominante in città fino appunto al XIX secolo e che è al centro della puntata odierna del nostro, ildi Bologna, in cui lo storico locale Marco Poli racconta nascita, affermazione e declino della moneta bolognese per eccellenza.