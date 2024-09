Il coraggio vince il pregiudizio | Imane Khelif alla Fashion Week di Milano

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 24 settembre 2024) Life&People.it, campionessa olimpica di pugilato, ha fatto il suo ingresso trionfale, partecipando come ospite d’onore nel front row della sfilata di Bottega Veneta. L’atleta algerina, con questa apparizione, ha sfidato non solo i pregiudizi che l’attanagliavano sul ring, ma anche le insinuazioni e i vergognosi attacchi personali legati al suo genere, facendo il suo ritorno in un paese che, non molto tempo fa, l’aveva criticata con ferocia e veemenza. Durante le Olimpiadi di Parigi il misgendering – ossia l’assegnazione intenzionalmente errata di un genere – è stato adoperato in modo gretto e vergognoso contro la pugile. Alcune testate giornalistiche l’hanno infatti ritratta come “un uomo algerino in procinto di colpire una donna italiana”, riferendosi al suo incontro con l’atleta napoletana Angela Carini.