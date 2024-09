Il caso Commerzbank L’Europa sta con Unicredit Le fusioni creano resilienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Si infiamma il fronte. Ieri un’altra giornata di polemiche al calor bianco. Da una parte, che punta con decisione verso il 30% ed ha già dichiarato di avere nel portafoglio oltre il 21% delle quote. Dall’altra il governo tedesco, che frena sulla scalata dell’istituto italiano. Spalleggiato dai sindacati ma anche dal vicepresidente e sindacalista della banca di Francoforte, Uwe Tschaege, che non ha usato mezze parole contro, parlando di fronte alla sede centrale dell’Istituto: “Non lo vogliamo”. Non si tratta di una voce di secondo piano. Tschaege è anche presidente del coordinamento sindacale aziendale, insieme a Sascha Uebel e Stefan Wittmann anche loro nel consiglio della banca in rappresentanza dei dipendenti.