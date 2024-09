Il Cane Griffato di Fedez | I Social Si Infiammano!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 24 settembre 2024)è finito al centro delle polemiche a causa del nuovo suo nuovo. Ecco che cosa è accaduto!non smette mai di far parlare di sé, e questa volta il motivo delle polemiche è il suo, Silvio. Durante la Fashion Week di Milano, il rapper ha postato alcune foto che hanno scatenato una vera e propria tempesta sui. Il motivo? Silvio, il suo amato amico a quattro zampe, è apparso in abiti griffati, suscitando la reazione critica di molti utenti. La Fashion Week di Milano è sempre un evento di grande richiamo per le celebrità e gli amanti della moda, e l’edizione 2024 non ha fatto eccezione. Tra i numerosi partecipanti del mondo dello spettacolo,ha attirato l’attenzione non solo per la sua presenza, ma soprattutto per il suoSilvio.