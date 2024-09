Ia | Meloni ' governance globale difficile ma assolutamente necessaria'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - Arrivare a dotarsi di unadell'Intelligenza artificiale "facile non è ma ènecessario". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell'Unga. "Rispetto al mio intervento qui di un anno fa, ho sentito molti leader, come il presidente indiano Modi, che parlano della necessità di unadell'IA e questo è frutto anche di un lungo lavoro che abbiamo fatto. E' ovvio - ha ammesso - che non sarà facile mettere tutti d'accordo, è ovvio che sia una sfida estremamente complessa ma credo che tutti si rendano conto dell'impatto che questa tecnologia può avere sulle nostre società, indipendentemente da chi detiene le migliori tecnologie o da chi ha più dati da processare.