Guadagnino primo al Bettona Crossing

(Di martedì 24 settembre 2024) Giornata di soddisfazioni per il podista cesenate Antonino, che sabato scorso ha partecipato, per la quarta volta, al, un trail di 20 chilometri in provincia di Perugia, con un dislivello positivo di 800 metri., a 56 anni appena compiuti, si è laureatonella sua categoria e undicesimo assoluto, senza temere la concorrenza dei ventenni. "E’ stata una bellissima esperienza – racconta – che come sempre mi ha riconciliato con la natura, la mia passione. Correre in scenari da favola come quello dello scorso fine settimana, nel cuore dell’Umbria, a due passi da Assisi, riempie il cuore e solleva lo spirito. Un ‘trattamento’ che cambia la vita. Non per niente una volta che si scopre questo approccio allo sport, non si torna più indietro".