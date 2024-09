Grande Fratello la condivisibile reazione di Shaila Gatta dopo la spiazzante critica di Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 24 settembre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione, nel ruolo di opinioniste, della giornalista Cesara Buonamici e dell’ex gieffina. Proprio quest’ultima è stata protagonista di una discussione con la concorrente, la quale in questa settimana si è avvicinata sia a Javier Martinez che a Lorenzo Spolverato, giocando con loro.ha commentato la clip affermando di essere una donna libera e di essere divertita dal gioco della provocazione: “A me piace provocare e il contatto fisico, sono una donna libera”.