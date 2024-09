Giani scrive a Musumeci | chiesto stato emergenza nazionale Alto Mugello

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 24 settembre 2024)Il riconoscimento dellodiper garantire un tempestivo intervento e il superamento delle criticità nei territori di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio duramente colpiti dall’ondata del maltempo che si è verificata anche in Toscana il 18 e il 19 settembre. E’ quanto chiede il presidente Eugenioche ha inviato una lettera al ministro per la Protezione civile Nelloargomentando nel dettaglio le motivazione che portano alla richiesta dellodigià domenica scorsa, a fronte del grave impatto sul territorio, ed in considerazione degli isolamenti registrati, aveva avviato la procedura per la dichiarazione dellodi regionale, con la lettera inviata entra nel dettaglio e coinvolge direttamente il Governo.