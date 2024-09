Ecco perché Chiara ha sepolto i bambini in giardino | la pista suggerita da Roberta Bruzzone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La criminologaprova a spiegare a Zona Bianca, il talk show di Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4, i motivi per cuiPetrolini ha seppellito i corpi dei duea cui non ha permesso di vivere uccidendoli, almeno secondo i risultati delle indagini, dopo la nascita. La criminologa intervenendo in collegamento spiega: "probabilmente ha un ideale del sè che le ha impedito di comunicare all'esterno. Il tutto va circostanziato su una realtà familiare che forse non è era così buona, mi permetto di dirlo, come si credeva che fosse. La ragazza non ha forse avuto il coraggio di parlare e di esprimere il suo disagio davanti a una gravidanza. I motivi del suo silenzio e di questo gesto vanno cercati nell'ambiente familiare".