È sempre Cartabianca le anticipazioni di martedì 24 settembre

(Di martedì 24 settembre 2024) È, ledella nuova puntata24, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata lo scontro politico che ha accompagnato la nuova, terribile alluvione in Emilia-Romagna: a un anno dall’inondazione di maggio 2023 è scontro tra Governo e Regione, tra maggioranza e opposizione sull’utilizzo dei fondi e sui risarcimenti effettivamente stanziati per famiglie e imprese. L’esecutivo rivendica i dati record sull’occupazione ma in Italia il lavoro povero resta una triste realtà, che riguarda soprattutto i giovani: il 43% degli under35 guadagna meno di mille euro al mese.