Delitto Balani a Bologna parla Andrea Rossi | Una perizia mi scagiona

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – “Ci sono solo indizi contro, ma sono univoci e valgono più di una prova”. Così il pg Rinaldo Rosini aveva concluso la requisitoria contro il commercialista bolognese, oggi 61enne, condannato in via definitiva nel 2010 per l’omicidio della sua cliente Vitalina, avvenuto il 14 luglio 2006. Gli indizi, ritenuti schiaccianti dai giudici, si concretizzavano nei comportamenti tenuti dadopo il, dall’assenza di un alibi e in un movente, pesantissimo: un debito da 2 milioni di euro con la vittima, con cui il giorno delaveva appuntamento. Non solo: la sera dell’omicidio,cancellò dal suo pc i file relativi allae staccò dalla sua agenda la pagina del giorno dell’omicidio, poi trovata dalla squadra mobile nel suo dizionario, alla suggestiva voce ‘’.