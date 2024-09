Danza mostra-spettacolo letteratura al Museo di Pontecagnano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Sabato 28 e domenica 29 settembre ilarcheologico nazionale di(SA) aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2024 (#GEP2024) con un ricco programma di attività in linea con il tema dell’iniziativa « Patrimonio in cammino», che prevede inoltre l’apertura straordinaria del sabato sera fino alle 22.30 con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Le giornate sono organizzate in collaborazione con il Comune diFaiano – Assessorato alle Politiche Culturali, l’Associazione Borderlinee il Circolo OcchiVerdi – Legambiente diFaiano. La serata di sabato 28 settembre sarà dedicata al nuovo appuntamento della rassegna dicontemporanea «Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente», organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania . Il programma prevede dalle ore 19.