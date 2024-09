Ciclismo Tadej Pogacar | La Sanremo può diventare la maledizione Prima vinco il Mondiale meglio è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) È ovviamente il corridore dell’anno, con la clamorosa doppietta Giro d’Italia – Tour de France. Vuole chiudere il cerchioed aggiungere anche la maglia iridata: domenica lo sloveno partirà come grande favorito nella prova in linea dei Mondiali diin Svizzera. Ieri nel podcast del dottor Peter Attia è intervenuto svelando tanti dettagli della sua carriera ed anche alcuni spunti interessanti sul futuro. Tra le dichiarazioni più importanti: “Ho la sensazione che lapossala mia. Probabilmente morirò provando a vincerla (ride, ndr). Ci sono andato vicino a vincerla eppure la sento così lontana”. I prossimi obiettivi: “In ordine, vorreivincere i Mondiali, poi lae un giorno, magari, anche la Parigi-Roubaix se ce ne sarà l’occasione. E c’è anche la Vuelta, anche lì tornerò per provare a saldare il conto con la maglia rossa.