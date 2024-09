Chi è più pericoloso di Elon Musk Travaglio clamoroso siluro dalla Gruber | gela la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Giorgia Mi è stata celebrata a New York da. "Possiamo dire che passa con una certa disinvoltura dalle carezze di Biden alle complicità dell'uomo più ricco del mondo, molto discusso e super-trumpiano? Dall'amicizia con Orban e Vox alle intese con Ursula Von der Leyen? Aiuta e serve essere in politica un camaleonte?", domanda Lillia Otto e mezzo, su La7. La risposta di Marco, direttore del Fatto quotidiano in collegamento con il talk dell'access prime time, avrà deluso molti commentatori di centro. "Trovo molto più strano il rapporto con Ursula o Biden, è una politica di destra e quindi si trova meglio con quelli di destra. In America c'è una destra e un centrorappresentate da Trump e Kamala Harris ed è ovvio che la Mi abbia più simpatie per Trump.