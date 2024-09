C’era una volta Capitan America

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Durante l’ultima guerra mondiale, due disegnatorini diedero vita a un personaggio che tra i conservatori, soprattutto la loro parte più accesa, ebbe una certa presa e fece si che si creassero gruppi organizzati degli stessi. Era la fantasiosa trasposizione in un personaggio immaginario dell’no medio, conservatore, intollerante dell’immigrazione a cascata che gli Usa avevano in parte subito e che continuava ancora allora. Gli immigrati, molti di loro irregolari, soprattutto quelli di colore, giunti nella prima parte del secolo, erano tenuti ai margini di quella società. Per buona sorte tale oltranzismo ebbe vita breve e il messaggio che aveva tentato di far passare, una apartheid sotto mentite spoglie, in parte fu messo da parte.