Cassano il solito | Inter difensiva col Manchester City e scollegata nel derby

(Di martedì 24 settembre 2024)-Milan perso dai nerazzurri 1-2, nel corso di “Viva El Futbol” ha espresso la propria opinione riguardo la prima sconfitta stagionale della squadra allenata ad Simone Inzaghi. PASSO FALSO – Antoniocome di consueto carica di responsabilità l’, soprattutto dopo una sconfitta: «Per me Fonseca ha già vinto prima della partita in conferenza stampa. Una persona che è in grande difficoltà, iniziano con gli alibi. Lui con il suo credo ha detto di preferire il possesso palla e creando più occasioni. Non pensavo che il Milan potesse giocare a due punte, ma anche la faseè stata ben organizzata con i giocatori messi lì a schermo non permettendo all’di muoversi. Fonseca ha asfaltato l’, ma non si può parlare di crisi. Se non vince il campionato è un fallimento. L’ha due squadre e DEVE vincere lo scudetto, non deve lottare.