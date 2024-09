Caso Mario Rui | l’avvocato Chiacchio spiega i rischi per il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 24 settembre 2024)Eduardosi sofferma suldel terzino delRuindo i potenziali danni per il club. Il noto avvocato di Diritto Sportivo, Eduardo, ha commentato ildiRui, il calciatore che ha diffidato il. Intervistato a Marte Sport Live,ha sottolineato che il club ha cinque giorni per reintegrare il giocatore, che ha diritto a partecipare agli allenamenti con la squadra. Il legale avverte che, indi accertato mobbing, ila un risarcimento pari al 20% del contratto annuale di Rui. Di seguito le sue parole: “Il portoghese ha diffidato il? Il calciatore, evidentemente, vede compromesso il proprio utilizzo, o pregiudicato per ciò che concerne la preparazione e gli allenamenti, essendo considerato un fuori rosa.