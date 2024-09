Barcellona-Getafe – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilcercherà di mantenere il suo inizio di campionato al 100% quando ospiterà il, che non ha ancora vinto, mercoledì 25 settembre sera. I Blaugrana sono a quattro punti dalla vetta della classifica, mentre gli Azulones languono nelle ultime tre posizioni. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le dueHansi Flick ha avuto un inizio impressionante come manager della Liga, avendo visto il suovincere tutte le prime sei partite di campionato. Dopo tre vittorie consecutive per 2-1, i Blaugrana hanno messo in mostra la loro potenza di fuoco nelle precedenti tre partite di campionato, battendo il Real Valladolid per 7-1 e il Girona per 4-1, prima di superare il Villarreal nella trasferta di domenica.