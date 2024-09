Bank of America sconsiglia l’acquisto delle quote di LVMH Kering e Zegna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024) Laofsgambetta il settore del lusso, già in evidente stato di difficoltà guardando un po’ l’andamento dei titoli in Borsa. Seppure alcune azioni si sono riprese negli ultimi giorni dopo un calo che ha fatto suonare non pochi campanelli d’allarme, la società di servizi finanziari statunitense ha fornito una guida agli acquisti ai propri clienti, segnalando alcuneal momentote. Tra queste quelle di colossi comee l’italiana. Lo sgambetto della BofA Finire in una lista di nomi poco apprezzati non farà di certo piacere a chi ci si ritroverà dentro. Ed è il caso di grandi del settore della moda come, finiti sul taccuino degliti da parte dellaof