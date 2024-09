Atp Tokyo 2024 Bellucci centra il main draw Nulla da fare per Nardi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Bilancio in chiaroscuro per l’Italtennis nel round decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di. Mattiaottiene un’altra bella vittoria, sconfigge lasciando quattro games Hijikata con il punteggio di 6-3 6-1 e conquista l’accesso a un altro importantedel circuito maggiore in questa sua splendida seconda parte di stagione. Il tennista lombardo è sempre più vicino all’ingresso in top-100 e ora al primo turno troverà Jack Draper.da, invece, per Luca, arresosi per 6-2 6-3 all’ostico Botic Van De Zandschulp. L’olandese ora sarà protagonista di un rematch al primo turno del tabellone principale contro Matteo Berrettini, appena affrontato in Coppa Davis. AtpildaperSportFace.