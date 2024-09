Assicurazione sulla vita le più convenienti e come funzionano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Che cos’è, nei fatti, l’? E quali vantaggi ci dà? Se ne sente parlare sempre più spesso, con le persone che ce l’hanno che fanno i dovuti scongiuri, perché sempre più italiani stanno decidendo di sottoscriverne una. Si tratta di un contratto con il quale il contraente, in cambio di un premio pagato in un’unica soluzione o per un certo periodo di tempo, ottiene l’obbligo dell’assicuratore a corrispondere un capitale o una rendita periodica qualora si verifichi un evento dannoso, generalmente la morte dell’assicurato o il sopraggiungere di patologie e disabilità. Il costo dell’, ovviamente, dipende soprattutto dalla probabilità che l’evento assicurato accada, dall’età e dalle abitudini del contraente, dal grado di protezione che desidera e dalla durata del contratto assicurativo, che di solito supera i cinque anni.