WWE | Seth Rollins ha un momento virale con TY Hilton alla partita Bears VS Colts

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) La WWE Superstarè stato avvistatodei Chicagocontro gli Indianapolisdomenica, 22 settembre 2024, al Lucas Oil Stadium. Grande tifoso deiha assistitodurante la sua pausa dWWE e si è trovato protagonista di uninaspettato con l’ex wide receiver dei, TY. Un Incontro Sorprendente con TYIn una divertente interazione che ha deliziato i fan,, ex stella dei, ha interagito convicino agli spalti.ha scherzosamente “buttato”fuori dall’area posti, facendo cadere l’ex campione mondiale dei pesi massimi WWE sul campo. La scenetta è stata ripresa in video e si è rapidamente diffusa sui social media. lmaogets dumped by TY@WWEpic.twitter.