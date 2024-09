UFFICIALE – Infortunio Alex Meret | il risultato degli esami

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Napoli ha comunicato ila cui è stato sottopostodopo l’in Juventus-Napoli A due giorni dall’si è sottoposto aglistrumentali per capire effettivamente che il tipo diche lo terrà fuori ai box. Stando a quanto comunicato dal Napoli, il portiere “è stato sottoposto adstrumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Il giocatore ha già cominciato l’iter riabilitativo, fa sapere il Napoli.tornerà a disposizione con ogni probabilità solo dopo la sosta di ottobre, quindi salterà le prossime tre gare del Napoli. Il prossimo incontro sarà con il Palermo in Coppa Italia al Maradona. Successivamente, gli Azzurri affronteranno il Monza domenica 29 settembre, sempre in casa.